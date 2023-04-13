В Подмосковье ночью вспыхнул масштабный пожар (видео)

"Информация о возгорании на рынке на Новокуркинском шоссе поступила спасателям в 03:33. Там вспыхнул одноэтажный деревяно-щитовой дом. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров", - передают в сети.

Сообщается, что неподалеку от эпицентра событий находится АЗС. Очевидцы сообщают, что огонь охватил находящийся рядом ресторан "Чайхона".

"Загорелся рынок. Там находится "Чайхона". Она ночью работает, они готовят на газовом оборудовании. С дальней стороны находится заправка. С этой стороны автозапчасти там тоже много оборудования, баллоны, краски", - пишут очевидцы.

Известно, что около 05:47 пожарным удалось справиться с огнем. Вблизи места событий было перекрыто движение транспорта.

Напомним, недавно мы писали о пожаре в России на предприятии в Свердловской области.

Также ранее в городе Долгопрудное Московской области вспыхнул масштабный пожар на химзаводе.

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