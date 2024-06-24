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В Подмосковье произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте (видео)

Московская область, Россия, Понедельник 24 июня 2024 16:08
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В Подмосковье произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте (видео) Фото: в Подмосковье произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Фрязино Московской области РФ в понедельник, 24 июня, произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте "Платан". В горящем здании заблокированы люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

На видео видно, как несколько этажей здания охватил огонь, из окон валит густой черный дым.

Российские Telegram-каналы сообщают, что, по предварительной информации, пожар начался на пятом-шестом этажах, в кабинетах корпуса планирования и проектирования.

На восьмом этаже здания заблокированы девять человек, которые высовываются в окна и просят о помощи. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию из горящего здания, о пострадавших пока не сообщали.

Отметим, "Платан" - это предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности. Как пишут в сети, компания занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов.

Пожары в Москве

Напомним, недавно в Москве произошел пожар в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). Из-за сильного огня обвалилась кровля.

В середине апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард". Он входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

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