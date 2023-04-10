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В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе с запчастями

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Понедельник 10 апреля 2023 16:14
В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе с запчастями Фото: иллюстрированное изображение (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

В поселке Нахабино Московской области раздался громкий взрыв на складе с запчастями. После этого вспыхнул масштабный пожар.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что предварительно известно о якобы взрыве кислородного баллона. После этого на складе вспыхнул пожар, площадь которого составила 1000 квадратных метров.

Пока о пострадавших не сообщается.

Согласно обновленным данным, пожар удалось локализовать на площади в 1800 квадратных метров. Пожар тушат 44 человека и 13 единиц техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно жители города Воронеж слышали громкий звук, похожий на взрыв, недалеко от авиационного завода. Позже стало известно о масштабном пожаре возле реки Дон.

Также масштабный пожар недавно произошел и под Симферополем. Звуки взрывов раздавались из "птицефабрики".

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