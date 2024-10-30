У Підмосков'ї спалахнув великий інститут: там роблять деталі для ракет і не тільки

Пожежа сталася на території центрального науково-дослідного інституту спеціального машинобудування сьогодні зранку.

Дим від пожежі помітили у різних районах міста. Очевидців повідомляють, що вогонь охопив цех, де проводять випробування. Проте російські МНСники стверджують, що нібито спалахнув утеплювач, постраждалих немає.

Варто зазначити, що центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування у Хотьково - це велике підприємство в галузі проектування та виробництва конструкцій з полімерних композитних матеріалів для ракетно-космічної техніки, нафтохімічного машинобудування, транспортної, енергетичної та інших галузей.

На підприємстві здійснюють конструкторські та технологічні розробки:

місткості та балони високого тиску;

сітчасті конструкції;

корпуси транспортних та пускових контейнерів№

розтруби;

спеціальні склопластикові вироби;

амортизатори;

методи виготовлення конструкцій;

стендове та випробувальне обладнання для відпрацювання виробів.

На цьому підприємстві роблять деталі для російських космічних ракет-носіїв "Протон" та "Аріан". У мережі також зазначають, що інститут розробив композиційні матеріали та контейнер для ракетного комплексу "Тополь", ракети якого можуть нести ядерний заряд.