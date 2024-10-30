В Подмосковье загорелся большой институт: там делают детали для ракет и не только

Пожар вспыхнул в среду, 30 октября, в Хотьково Московской области. Там горит большой исследовательский институт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Пожар произошел на территории центрального научно-исследовательского института специального машиностроения сегодня утром.
Дым от пожара был замечен в разных районах города. Очевидцы сообщают, что огонь охватил цех, где проводят испытания. Однако российские МЧСники утверждают, что якобы загорелся утеплитель, пострадавших нет.
Стоит отметить, что центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения в Хотьково - крупное предприятие в области проектирования и производства конструкций из полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, нефтехимического машиностроения, транспортной, энергетической и других отраслей.
На предприятии осуществляют конструкторские и технологические разработки:
На этом предприятии производят детали для российских космических ракет-носителей "Протон" и "Ариан". В сети также отмечают, что институт разработал композиционные материалы и контейнер для ракетного комплекса "Тополь", ракеты которого могут нести ядерный заряд.
Напомним, этой ночью, 30 октября, в городе Железногорск Курской области произошел пожар. Россияне заявили, что огонь вспыхнул из-за якобы атаки дронов.
Также на днях в Воронежской области дроны поразили спиртзаводы, там вспыхнули мощные пожары. Как сообщалось, россияне на спиртзаводах производят топливо для нужд армии.
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