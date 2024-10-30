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У Підмосков'ї спалахнув великий інститут: там роблять деталі для ракет і не тільки

Хотьково, Середа 30 жовтня 2024 11:11
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У Підмосков'ї спалахнув великий інститут: там роблять деталі для ракет і не тільки Фото: у Підмосков'ї спалахнув великий дослідний інститут (t.me/KhotkovoChat)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа спалахнула у середу, 30 жовтня, у Хотьково Московської області. Там горить великий дослідний інститут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа сталася на території центрального науково-дослідного інституту спеціального машинобудування сьогодні зранку.

Дим від пожежі помітили у різних районах міста. Очевидців повідомляють, що вогонь охопив цех, де проводять випробування. Проте російські МНСники стверджують, що нібито спалахнув утеплювач, постраждалих немає.

Варто зазначити, що центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування у Хотьково - це велике підприємство в галузі проектування та виробництва конструкцій з полімерних композитних матеріалів для ракетно-космічної техніки, нафтохімічного машинобудування, транспортної, енергетичної та інших галузей.

На підприємстві здійснюють конструкторські та технологічні розробки:

  • місткості та балони високого тиску;
  • сітчасті конструкції;
  • корпуси транспортних та пускових контейнерів№
  • розтруби;
  • спеціальні склопластикові вироби;
  • амортизатори;
  • методи виготовлення конструкцій;
  • стендове та випробувальне обладнання для відпрацювання виробів.

На цьому підприємстві роблять деталі для російських космічних ракет-носіїв "Протон" та "Аріан". У мережі також зазначають, що інститут розробив композиційні матеріали та контейнер для ракетного комплексу "Тополь", ракети якого можуть нести ядерний заряд.

Нагадаємо, цієї ночі, 30 жовтня, у місті Желєзногорськ Курської області сталася пожежа. Росіяни заявили, що вогонь спалахнув через нібито атаку дронів.

Також днями у Воронезькій області дрони уразили спиртзаводи, там спалахнули потужні пожежі. Як повідомлялося, росіяни на спиртзаводах виготовляють паливо для потреб армії.

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