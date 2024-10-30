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В Подмосковье загорелся большой институт: там делают детали для ракет и не только

Хотьково, Среда 30 октября 2024 11:11
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В Подмосковье загорелся большой институт: там делают детали для ракет и не только Фото: в Подмосковье загорелся большой исследовательский институт (t.me/KhotkovoChat)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар вспыхнул в среду, 30 октября, в Хотьково Московской области. Там горит большой исследовательский институт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пожар произошел на территории центрального научно-исследовательского института специального машиностроения сегодня утром.

Дым от пожара был замечен в разных районах города. Очевидцы сообщают, что огонь охватил цех, где проводят испытания. Однако российские МЧСники утверждают, что якобы загорелся утеплитель, пострадавших нет.

Стоит отметить, что центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения в Хотьково - крупное предприятие в области проектирования и производства конструкций из полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, нефтехимического машиностроения, транспортной, энергетической и других отраслей.

На предприятии осуществляют конструкторские и технологические разработки:

  • сосуды и баллоны высокого давления;
  • сетчатые конструкции;
  • корпуса транспортных и пусковых контейнеров
  • раструбы;
  • специальные стеклопластиковые изделия;
  • амортизаторы;
  • методы изготовления конструкций;
  • стендовое и испытательное оборудование для отработки изделий.

На этом предприятии производят детали для российских космических ракет-носителей "Протон" и "Ариан". В сети также отмечают, что институт разработал композиционные материалы и контейнер для ракетного комплекса "Тополь", ракеты которого могут нести ядерный заряд.

Напомним, этой ночью, 30 октября, в городе Железногорск Курской области произошел пожар. Россияне заявили, что огонь вспыхнул из-за якобы атаки дронов.

Также на днях в Воронежской области дроны поразили спиртзаводы, там вспыхнули мощные пожары. Как сообщалось, россияне на спиртзаводах производят топливо для нужд армии.

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