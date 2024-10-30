В Подмосковье загорелся большой институт: там делают детали для ракет и не только

Пожар вспыхнул в среду, 30 октября, в Хотьково Московской области. Там горит большой исследовательский институт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пожар произошел на территории центрального научно-исследовательского института специального машиностроения сегодня утром.

Дым от пожара был замечен в разных районах города. Очевидцы сообщают, что огонь охватил цех, где проводят испытания. Однако российские МЧСники утверждают, что якобы загорелся утеплитель, пострадавших нет.

Стоит отметить, что центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения в Хотьково - крупное предприятие в области проектирования и производства конструкций из полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, нефтехимического машиностроения, транспортной, энергетической и других отраслей.

На предприятии осуществляют конструкторские и технологические разработки:

сосуды и баллоны высокого давления;

сетчатые конструкции;

корпуса транспортных и пусковых контейнеров

раструбы;

специальные стеклопластиковые изделия;

амортизаторы;

методы изготовления конструкций;

стендовое и испытательное оборудование для отработки изделий.

На этом предприятии производят детали для российских космических ракет-носителей "Протон" и "Ариан". В сети также отмечают, что институт разработал композиционные материалы и контейнер для ракетного комплекса "Тополь", ракеты которого могут нести ядерный заряд.