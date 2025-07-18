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У Підмосков'ї прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів

П'ятниця 18 липня 2025 02:40
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У Підмосков'ї прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів Фото: у московському аеропорту "Внуково" скасовано рейси (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 18 липня в Підмосков'ї та Орловській області РФ прогриміли звуки вибухів. Росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними каналу SHOT, вибухи було чути в Істринському муніципальному окрузі та в районі міста Звенигород (Московська область). Очевидці розповіли, що чули дзижчання мотора в небі і гучні вибухи. Інформації про будь-які наслідки немає.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін цієї ночі відзвітував, що сили ППО збили нібито 2 безпілотники, які летіли на столицю РФ. За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Наразі відомо, що в московському аеропорту "Внуково" запровадять план "Ковер". Зокрема:

  • на виліт затримуються 8 рейсів (до Самарканда, Єревану, Баку, Астани, Уфи, Анталії, Бодрума і Даламана);
  • на приліт - 20 рейсів;
  • ще один скасовано.

Також нещодавно SHOT писав, що серія вибухів прогриміла і в Орловській області. За словами місцевих жителів, у передмісті Орла було чутно щонайменше 4 вибухи. Крім того, неподалік від СМТ Знам'янка (за 2 км від Орла) люди бачили спалах.

Попередньо, як стверджується, працювала ППО. При цьому офіційних коментарів немає.

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