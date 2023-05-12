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У Підмосков'ї потужна пожежа, горять склади неподалік ТЕЦ (фото, відео)

Новость на русском →
Дзержинський, П'ятниця 12 травня 2023 09:16
У Підмосков'ї потужна пожежа, горять склади неподалік ТЕЦ (фото, відео) Фото: у Підмосков'ї потужна пожежа, горять склади неподалік ТЕЦ (t.me/infomoscow24)
Автор: Марія Кучерявець

У підмосковному Дзержинському сьогодні, 12 травня спалахнула сильна пожежа. Попередньо, горять склади, що розташовані неподалік ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"Потужна пожежа у Підмосков'ї. Попередньо, спалах стався в районі Дзержинського", - передають в мережі.

Після чого російські джерела висунули версію, що стався спалах на підприємстві з переробки вторинних ресурсів.

Однак згодом повідомили, що це нібито горять шини на складі на вулиці Садова на площі 30 квадратних метрів.

Нагадаємо, що цієї ночі в Москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ. Внаслідок чого постраждали троє людей.

Додамо, раніше в Підмосков'ї горів цех з утилізації пластику та гуми.

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Пожежа ТЭЦ Подмосковье
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