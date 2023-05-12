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В Подмосковье мощный пожар, горят склады недалеко от ТЭЦ (фото, видео)

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Дзержинский, Пятница 12 мая 2023 09:16
В Подмосковье мощный пожар, горят склады недалеко от ТЭЦ (фото, видео) Фото: в Подмосковье мощный пожар, горят склады недалеко от ТЭЦ (t.me/infomoscow24)
Автор: Мария Кучерявец

В подмосковном Дзержинском сегодня, 12 мая, вспыхнул сильный пожар. Предварительно горят склады, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Мощный пожар в Подмосковье. Предварительно, возгорание произошло в районе Дзержинского", - передают в сети.

После чего российские источники выдвинули версию, что произошло возгорание на предприятии по переработке вторичных ресурсов.

Однако впоследствии сообщили, что это якобы горят шины на складе по улице Садовая на площади 30 квадратных метров.

Напомним, что этой ночью в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. В результате чего пострадали три человека.

Добавим, ранее в Подмосковье горел цех по утилизации пластика и резины.

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Пожар ТЭЦ Подмосковье
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