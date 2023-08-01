У Підмосков'ї масштабна пожежа: спалахнула промзона (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.

Пожежа спалахнула у місті Люберці у Підмосков'ї. Російські ЗМІ пишуть, що вогонь спалахнув в районі Котельників у промзоні, де здебільшого знаходяться автосервіси. На місці працюють екстрені служби.

Пізніше Telegram-канали повідомили, що, за попередніми даними, загоряння виникло на території компанії "Артстрой". Вона займається виробництвом та продажем будівельних матеріалів.

На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить потужна, оскільки над містом підіймають клуби чорного диму.

Вибухи у Москві

Нагадаємо, цієї ночі у Москві пролунали вибухи в районі елітного бізнес-комплексу "Москва-сіті". Пізніше стало відомо, що невідомий дрон влучив в одну з веж.

Також у ніч на 30 липня невідомі дрони атакували комплекс "Москва-сіті". За попередніми даними, два безпілотники влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

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