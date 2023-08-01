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В Подмосковье масштабный пожар: вспыхнула промзона (видео)

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Люберцы, Вторник 01 августа 2023 13:29
В Подмосковье масштабный пожар: вспыхнула промзона (видео) Фото: в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул во вторник, 1 августа, вблизи Москвы. Огонь охватил промышленную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пожар вспыхнул в городе Люберцы в Подмосковье. Российские СМИ пишут, что огонь вспыхнул в районе Котельников в промзоне, где в основном находятся автосервисы. На месте работают экстренные службы.

Позже Telegram-каналы сообщили, что, по предварительным данным, возгорание возникло на территории компании "Артстрой". Она занимается производством и продажей строительных материалов.

На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно мощный, поскольку над городом поднимают клубы черного дыма.

Взрывы в Москве

Напомним, этой ночью в Москве раздались взрывы в районе элитного бизнес-комплекса "Москва-сити". Позже стало известно, что неизвестный дрон попал в одну из башен.

Также в ночь на 30 июля неизвестные дроны атаковали комплекс "Москва-сити". По предварительным данным, два беспилотника попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

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