Підміна координат та пригнічення Mesh-мереж: як українські РЕБ борються з "Шахедами"

Варто зазначити, що українські комплекси РЕБ - перші у світі, які, можуть і пригнічують "Шахеди" під час підльоту до міста, якщо працюють злагоджено разом із РЕР та радарами.

Для цього необхідно від 2 до 10 різних комплексів тактичного рівня, залежно від того, яка система зв'язку встановлена на "Шахеді".

Йдеться про стаціонарні системи РЕБ направленої дії, які пригнічують мережі Mesh, що в поєднанні з пригніченням антен CRPA (це складно, але можливо) змусить "Шахед" кружляти, доки не закінчиться пальне (паралельно ще потрібно пригнічувати GSM-зв’язок).

Ряд засобів РЕБ, наприклад, масовано підміняють для дронів типу Shahed GPS-координати та дані про висоту польоту. У результаті безпілотники втрачають правильний маршрут, витрачають запас пального і падають, не досягнувши цілі.

Крім того, українські системи РЕБ здатні впливати й на крилаті ракети. Зокрема, вони пригнічують роботу радіовисотомірів та систем оптичної корекції навігації, через що ракети можуть втрачати орієнтацію і падати поза межами запланованих цілей.

Розробники наголошують, що РЕБ не захищає безпосередньо конкретний фізичний об'єкт - порт, завод чи елеватор, його функція полягає в дезорієнтації та придушенні засобів ураження противника на підльоті.

Оскільки різні типи дронів і ракет мають унікальні навігаційні системи та канали зв'язку, універсальної "кнопки" не існує. Для ефективної протидії розгортаються складні комбінації різних конфігурацій РЕБ, які працюють у тісній синергії з іншими засобами протиповітряної оборони.