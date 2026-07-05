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Подмена координат и подавление Mesh-сетей: как украинские РЭБ борются с "Шахедами"

11:40 05.07.2026 Вс
2 мин
Украинские РЭБ первые в мире подавляют "Шахеды" во время подлета к городу
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинские РЭБ борются с "Шахедами" и крылатыми ракетами (Getty Images)

Украинские средства РЭБ успешно борются с вражескими "Шахедами" и крылатыми ракетами. Они подавляют цели во время подлета к городу.

Стоит отметить, что украинские комплексы РЭБ - первые в мире, которые могут и подавляют "Шахеды" во время подлета к городу, если работают слаженно вместе с РЭР и радарами.

Для этого необходимо от 2 до 10 различных комплексов тактического уровня в зависимости от того, какая система связи установлена на "Шахеде".

Речь идет о стационарных системах РЭБ направленного действия, которые угнетают сети Mesh, что в сочетании с угнетением антенн CRPA (это сложно, но возможно) заставит "Шахед" кружить, пока не закончится горючее (параллельно еще нужно угнетать GSM-связь).

Ряд средств РЭБ, например, массированно подменяют для дронов типа Shahed GPS-координаты и данные о высоте полета. В результате беспилотники теряют правильный маршрут, тратят запас горючего и падают, не достигнув цели.

Кроме того, украинские системы РЭБ способны влиять и на крылатые ракеты. В частности, они угнетают работу радиовысотомеров и систем оптической коррекции навигации, из-за чего ракеты могут терять ориентацию и падать вне запланированных целей.

Разработчики отмечают, что РЭБ не защищает непосредственно конкретный физический объект - порт, завод или элеватор, его функция заключается в дезориентации и подавлении средств поражения противника на подлете.

Поскольку разные типы дронов и ракет имеют уникальные навигационные системы и каналы связи, универсальной "кнопки" не существует. Для эффективного противодействия развертываются сложные комбинации различных конфигураций РЭС, работающих в тесной синергии с другими средствами противовоздушной обороны.

Противодействие "Шахедам" в июне

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, массированные атаки РФ заставляют Украину искать новые способы защиты неба. В июне ключевую роль в охоте на "Шахеды" сыграли дроны-перехватчики.

В июне Силы обороны уничтожили около 5 тысяч беспилотников типа Shahed и других дронов этого класса.

55% всех уничтоженных ударных дронов поразили экипажи первого эшелона перехвата. Речь идет прежде всего о дронах-перехватчиках, количество которых Украина ежемесячно увеличивает вместе с подготовкой экипажей.

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