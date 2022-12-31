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На підльоті до Києва, окрім ракет, було знищено безпілотник, - КМВА

Новость на русском →
Субота 31 грудня 2022 17:35
На підльоті до Києва, окрім ракет, було знищено безпілотник, - КМВА Фото: над підльоті до Києва, окрім ракет, було знищено безпілотник (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники знищили більш як п'ять ракет й безпілотник, які були на підльоті до Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"На підльоті до Києва знищено 7 ракет та ворожий БПЛА", - пише пресслужба.

Відзначимо, що у столиці після масовано обстрілу знову запрацювала ППО. Пізніше з'ясувалось, що наші воїни били по розвідувальних безпілотниках Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року.

Внаслідок ворожого удару по Києву постраждали 22 людини. Спочатку повідомлялося про загиблого чоловіка, але пізніше стало відомо, що загинула молода жінка.

Також у столиці були пошкоджены готель у центрі й Палац Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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