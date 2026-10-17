"Підлий і боягузливий вчинок": сенатор Блюменталь накинувся на Трампа через санкції проти РФ

Сенатор зазначив, що рішення глави Білого дому суперечить волі більшості американців та їхніх представників у Конгресі США.

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників", - наголосив Блюменталь.

Він додав, що рішення Трампа не має жодного стосунку до національної безпеки США, а пов’язані виключно з його підлещуванням до Путіна.

"Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього підлого та боягузливого вчинку", - зазначив демократ.