"Подлый и трусливый поступок": сенатор Блюменталь набросился на Трампа из-за санкций против РФ

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который вместе с Линдси Грэмом разрабатывал закон об "адских санкциях" против России, раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отказ вводить эти ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Блюменталя в соцсети Х.
Сенатор отметил, что решение главы Белого дома противоречит воле большинства американцев и их представителей в Конгрессе США.
"Дональд Трамп еще раз подтверждает, что он выступает на стороне кровожадного головореза и тех, кто содействует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников", - подчеркнул Блюменталь.
Он добавил, что решение Трампа не имеет никакого отношения к национальной безопасности США, а связано исключительно с его заискиванием к Путину.
"Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка", - отметил демократ.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении "адских санкций" против России - масштабных пошлин, ограничений и санкций, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм за покупку российских энергоносителей.
Трамп воспользовался положением об отмене санкций в рамках закона, отстаивавшего Линдси Грэм как способ наказать Россию за войну в Украине. Этот закон также предусматривал расширение санкций против Ирана.
Директива формально вводит пошлины, но останавливает их действие. Это означает, что Трамп может использовать их в другое время, если захочет.