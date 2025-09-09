Підліток у Туреччині напав на поліцейську дільницю: двох убив, ще трьох поранив

У понеділок, 8 вересня, на заході Туреччини сталася трагічна подія: підліток влаштував напад на поліцейську дільницю в провінції Ізмір, унаслідок якого загинули двоє співробітників правоохоронних органів. Нападником виявився 16-річний учень старшої школи.

"Озброєний 16-річний учень старшої школи напав на поліцейську дільницю на заході Туреччини та з рушниці вбив двох поліцейських. Ще двоє правоохоронців і один цивільний дістали поранення внаслідок нападу в окрузі Балчова провінції Ізмір", - повідомив губернатор Сулейман Ельбан.

Підлітка затримали після того, як правоохоронці вистрілили йому в ногу. Спочатку він застрелив поліцейського, який стояв на посту перед дільницею, а другим став головний інспектор поліції, який загинув у подальшому зіткненні, уточнив Ельбан.

Міністр внутрішніх справ Алі Ерлікая додав, що батьків підлітка і двох його друзів затримали для надання свідчень у межах розслідування. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття поліції та зазначив, що всі зв'язки 16-річного нападника продовжують перевіряти.

Зазначається, що нападник раніше не мав судимостей і мешкав на тій самій вулиці, де знаходилася дільниця. Під час нападу він використовував помпову рушницю, що належить його батькові. Слідство продовжує встановлювати мотиви злочину.