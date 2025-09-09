Подросток в Турции напал на полицейский участок: двоих убил, еще троих ранил

В провинции Измир на западе Турции 16-летний подросток открыл стрельбу возле полицейского участка, убив двух правоохранителей и ранив еще трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание AP.
В понедельник, 8 сентября, на западе Турции произошло трагическое событие: подросток устроил нападение на полицейский участок в провинции Измир, в результате которого погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Нападавшим оказался 16-летний ученик старшей школы.
"Вооруженный 16-летний ученик старшей школы напал на полицейский участок на западе Турции и из ружья убил двух полицейских. Еще двое правоохранителей и один гражданский получили ранения в результате нападения в округе Балчова провинции Измир", - сообщил губернатор Сулейман Эльбан.
Подростка задержали после того, как правоохранители выстрелили ему в ногу. Сначала он застрелил полицейского, который стоял на посту перед участком, а вторым стал главный инспектор полиции, который погиб в последующем столкновении, уточнил Эльбан.
Министр внутренних дел Али Эрликая добавил, что родителей подростка и двух его друзей задержали для дачи показаний в рамках расследования. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования полиции и отметил, что все связи 16-летнего нападающего продолжают проверять.
Отмечается, что нападавший ранее не имел судимостей и жил на той же улице, где находился участок. Во время нападения он использовал помповое ружье, принадлежащее его отцу. Следствие продолжает устанавливать мотивы преступления.
