Підлітки хотіли переправити ухилянтів через Тису на надувних "пончиках" (відео)

На Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними "пончиками" для купання.

"За 100 доларів хотіли лише провести їх до річки та вказати напрям на Румунію", - зізналися підлітки прикордонникам.

Самі ж ухилянти за нічну мандрівку мали заплатити організаторам 5 та 3,5 тисячі доларів.

"Про порушників повідомлено Нацполіцію, організатора переправлення встановлено", - зазначили в ДПСУ, додавши, що з 24 лютого 2022 року на Тисі сталося вже 19 випадків загибелі чоловіків.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 15 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон.

Наприклад, наприкінці вересня шість чоловіків намагалися виїхати з України до Молдови. Прикордонники виявили їх у причепі вантажівки на Одещині. До цього українські прикордонники затримали чоловіка, який збирався форсувати річку Тису. У такий незаконний спосіб чоловік збирався потрапити до Молдови, а згодом - до Німеччини, заплативши за такий "атракціон" 2,5 тисяч доларів.

Для довідки

За даними ДПСУ, глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.