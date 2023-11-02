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Подростки хотели переправить уклонистов через Тису на надувных "пончиках" (видео)

Фото: пограничники задержали подростков, которые хотели переправить уклонистов через Тису (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Двое подростков пытались помочь уклонистов добраться до реки Тиса и переправиться на надувных кругах в виде "пончиков". За свои услуги несовершеннолетние должны были получить 100 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Закарпатье возле реки Тиса пограничники задержали двух несовершеннолетних и двух мужчин с надувными "пончиками" для купания.

"За 100 долларов хотели лишь провести их к реке и указать направление на Румынию", - признались подростки пограничникам.

Сами же уклонисты за ночное путешествие должны были заплатить организаторам 5 и 3,5 тысяч долларов.

"О нарушителях уведомлено Нацполицию, организатор переправки установлен", - отметили в ГПСУ, добавив, что с 24 февраля 2022 года на Тисе произошло уже 19 случаев гибели мужчин.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 15 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. В связи с этим в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу.

Например, в конце сентября шесть мужчин пытались выехать из Украины в Молдову. Пограничники обнаружили их в прицепе грузовика в Одесской области. До этого, украинские пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису. Таким незаконным способом мужчина собирался попасть в Молдову, а впоследствии - в Германию, заплатив за такой "аттракцион" 2,5 тысячи долларов.

Для справки

По данным ГПСУ, глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.

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