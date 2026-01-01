Підліткам Британії дозволять обирати владу: в школах впроваджують спецпрограми для підготовки

Таким чином, у разі ухвалення відповідних змін право голосу на наступних загальних виборах отримають громадяни, яким нині лише 12 років. Очікується, що ці вибори стануть одними з найбільш конкурентних за останні роки - на тлі протистояння між чинним прем’єр-міністром Кіром Стармером та лідером правих сил Найджелом Фаражем.

Зниження вікового порогу є частиною ширших планів лейбористського уряду щодо реформування виборчої системи та залучення молоді до політичних процесів. У Лондоні вважають, що участь молодших виборців може сприяти зростанню політичної активності та довіри до демократичних інститутів.

В школах впровадять спецпрограми

Водночас розширення електорату потребує додаткової підготовки. У цьому контексті Виборча комісія Великої Британії рекомендувала оновити шкільні програми, запровадивши обов’язкове вивчення основ демократії, виборчої системи та принципів державного управління з раннього віку.

За задумом авторів ініціативи, це має допомогти підліткам краще орієнтуватися у політичних процесах та усвідомлено брати участь у виборах.

На тлі дискусій навколо реформи Politico провело фокус-групове дослідження серед восьми підлітків віком 12–13 років із різних регіонів Великої Британії. Учасники опитування продемонстрували зацікавленість внутрішньою та міжнародною політикою, а також висловлювали сформовані погляди щодо ключових питань порядку денного, зокрема імміграції, зміни клімату та соціальної нерівності.

Водночас, коли підлітків запитували, за кого саме вони проголосували б у разі участі у виборах уже зараз, більшість не змогла дати чіткої відповіді. Це, за оцінкою видання, свідчить про загальний інтерес молоді до політики, але водночас - про відсутність сталої партійної ідентифікації у такому віці.

Очікується, що ініціатива уряду спричинить жваві дискусії як у парламенті, так і в суспільстві. Критики реформи наголошують на недостатньому життєвому досвіді підлітків, тоді як прихильники змін вважають, що раннє залучення до виборчого процесу є інвестицією у майбутнє демократії.