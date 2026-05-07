Підлітка з України побили в Ольштині через національність, поліція веде справу

Що відомо про інцидент

За інформацією, що поширюється в соцмережах, двоє братів-українців - 12 і 14 років — підійшли познайомитися з групою польських дівчат. Між підлітками виникла суперечка, дівчата нібито почали ображати та штовхати хлопців.

Коли старший брат підійшов захистити молодшого, одна з дівчат вдарила його в обличчя.

Пізніше дівчата нібито викликали старших знайомих віком 20-30 років, які жорстоко побили 14-річного хлопця.

Стверджується, що під час нападу підлітка принижували через українське походження, змушували ставати на коліна і цілувати взуття, а також погрожували "вивезти у багажнику".

Що каже поліція

Речник Управління міської поліції Ольштина Яцек Вільчевський підтвердив, що прийнята заява про можливий злочин. Кримінальні поліцейські встановлюють перебіг подій та особи всіх учасників. Деталей щодо можливих затримань офіційно не розголошують - процесуальні рішення ухвалять після збору доказової бази.