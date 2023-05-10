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Підлаштовується під санкції. Нафтопромислова компанія SLB не планує виходити з РФ, - Reuters

Фото: нафтопромислова компанія SLB не планує виходити з Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Компанія SLB, яка є найбільшим у світі постачальником послуг і обладнання для видобутку нафти, обмежила діяльність у Росії, щоб зберегти присутність в країні в умовах санкцій. Йти з ринку агресора компанія не планує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, у 2022 році компанія відхилила заклики правозахисних груп вийти з Росії, оскільки західні суперники швидко пішли з неї після вторгнення в Україну.

Хоча SLB не порушувала санкції, це рішення викликало негативну реакцію з боку співробітників і правозахисних груп.

Наразі компанія посилює передачу обладнання, забороняючи російським співробітникам доступ до певного програмного забезпечення та систем обміну повідомленнями, а також відгороджуючи підрозділ від інших операцій.

Ці кроки відбулись після того, як у січні стало відомо, що SLB збільшила діяльність у Росії за рахунок контрактів на обслуговування та обладнання від конкурентів, які пішли.

"У міру розвитку міжнародних санкцій ми вжили подальших заходів для обмеження нашої діяльності, часто поза вимогами санкцій", - сказав представник SLB.

Серед них нещодавно введені в дію "додаткові заходи контролю, які обмежують доставку всіх продуктів і технологій, вироблених SLB, зі США, Великої Британії, ЄС та Канади" до Росії.

За словами представника, ці зміни "забезпечать дотримання нашими співробітниками всіх нових санкцій".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB розширила свій бізнес у Росії після її вторгнення в Україну, перебравши контракти на надання послуг та обладнання у конкурентів, які пішли з російського ринку.

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