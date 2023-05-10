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Подстраивается под санкции. Нефтепромышленная компания SLB не планирует выходить из РФ, - Reuters

Фото: нефтепромышленная компания SLB не планирует выходить из России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Компания SLB, крупнейший в мире поставщик услуг и оборудование для добычи нефти, ограничила деятельность в России, чтобы сохранить присутствие в стране в условиях санкций. Уходить с рынка агрессора компания не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, в 2022 году компания отклонила призывы правозащитных групп выйти из России, поскольку западные соперники быстро ушли из нее после вторжения в Украину.

Хотя SLB не нарушала санкций, это решение вызвало негативную реакцию со стороны сотрудников и правозащитных групп.

В настоящее время компания усиливает передачу оборудования, запрещая российским сотрудникам доступ к определенному программному обеспечению и системам обмена сообщениями, а также ограждая подразделение от других операций.

Эти шаги состоялись после того, как в январе стало известно, что SLB увеличила деятельность в России за счет контрактов на обслуживание и оборудование от ушедших конкурентов.

"По мере развития международных санкций мы приняли дальнейшие меры для ограничения нашей деятельности, часто вне требований санкций", - сказал представитель SLB.

Среди них недавно введены в действие "дополнительные меры контроля, ограничивающие доставку всех продуктов и технологий, производимых SLB, из США, Великобритании, ЕС и Канады" в Россию.

По словам представителя, эти изменения "обеспечат соблюдение нашими сотрудниками всех новых санкций".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB расширила свой бизнес в России после ее вторжения в Украину, перебрав контракты на предоставление услуг и оборудования у ушедших с российского рынка конкурентов.

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