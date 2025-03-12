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Для підкорювачів лижних трас: Range Rover Sport отримав ексклюзивну версію

Середа 12 березня 2025 13:29
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Для підкорювачів лижних трас: Range Rover Sport отримав ексклюзивну версію Фото: Range Rover Sport отримав ексклюзивну версію (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Range Rover Sport SV свого часу став найпотужнішим автомобілем марки. Ця модифікація сама по собі цінна та унікальна, проте на її основі компанія JLR періодично випускає колекційні спецсерії. Чергова новинка під назвою Park City Edition адресована "ентузіастам люксового зимового виду спорту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Версія Park City Edition названа на честь найпопулярнішого гірськолижного курорту в американському штаті Юта. При цьому як джерело натхнення автори називають альпійський ландшафт. Не дивно, що кузов кросовера пофарбований в ексклюзивний білий колір Lyra Gloss, який чудово контрастує з декором та шильдиками із темного хрому.

Для підкорювачів лижних трас: Range Rover Sport отримав ексклюзивну версію

Салон спецверсії має комбіноване оздоблення з натуральної шкіри світлого та темного кольорів. Як і базовий Range Rover Sport SV, спецверсія оброблена вуглепластиковим декором, включаючи вставки на тильній стороні спинок передніх крісел, центральній консолі та дверних панелях.

Для підкорювачів лижних трас: Range Rover Sport отримав ексклюзивну версію

Технічних змін не заявлено. Range Rover Sport SV оснащений бітурбомотором V8 об'ємом 4,4 л, який розвиває 635 к.с. та 750 Нм. У парі з ним працює восьмиступінчастий "автомат" та повнопривідна трансмісія з активним заднім диференціалом. Кросовер має повнокероване шасі та гідропневматичну підвіску. Розгін до "сотні" в бойовому режимі SV займає всього 3,8 с, максимальна швидкість — 290 км/год.

Буде випущено лише три автомобілі Range Rover Sport SV Park City Edition. Всі вони призначені для США, кожен коштує не менше ніж 240 тисяч доларів. Цікаво, що в комплект спецверсії Park City Edition включено дві пари гірських лиж Range Rover-Hinterland та кріплення для їх перевезення на даху.

Для підкорювачів лижних трас: Range Rover Sport отримав ексклюзивну версію

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