Для покорителей лыжных трасс: Range Rover Sport получил эксклюзивную версию

Кроссовер Range Rover Sport SV в свое время стал самым мощным автомобилем марки. Эта модификация сама по себе ценна и уникальна, однако на ее основе компания JLR периодически выпускает коллекционные спецсерии. Очередная новинка под названием Park City Edition адресована "энтузиастам люксового зимнего вида спорта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Версия Park City Edition названа в честь самого популярного горнолыжного курорта в американском штате Юта. При этом в качестве источника вдохновения авторы называют альпийский ландшафт. Неудивительно, что кузов кроссовера окрашен в эксклюзивный белый цвет Lyra Gloss, который прекрасно контрастирует с декором и шильдиками из темного хрома.

Салон спецверсии имеет комбинированную отделку из натуральной кожи светлого и темного цветов. Как и базовый Range Rover Sport SV, спецверсия отделана углепластиковым декором, включая вставки на тыльной стороне спинок передних кресел, центральной консоли и дверных панелях.

Технических изменений не заявлено. Range Rover Sport SV оснащен битурбомотором V8 объемом 4,4 л, который развивает 635 л.с. и 750 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия с активным задним дифференциалом. Кроссовер имеет полноуправляемое шасси и гидропневматическую подвеску. Разгон до "сотни" в боевом режиме SV занимает всего 3,8 с, максимальная скорость - 290 км/ч.

Будет выпущено всего три автомобиля Range Rover Sport SV Park City Edition. Все они предназначены для США, каждый стоит не менее 240 тысяч долларов. Интересно, что в комплект спецверсии Park City Edition включены две пары горных лыж Range Rover-Hinterland и крепления для их перевозки на крыше.