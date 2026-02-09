Підкорення Марса відміняється? Маск назвав нову глобальну ціль на найближчі 10 років

"Для тих, хто не знає, SpaceX вже переключила увагу на будівництво міста на Місяці, оскільки ми потенційно можемо досягти цього менш ніж за 10 років, тоді як розвиток Марса зайняв би понад 20 років", - заявив Маск.

Він також підкреслив, що місія SpaceX залишається незмінною: поширити свідомість і життя у земному розумінні на зірки.

За його словами, подорожувати на Марс можливо лише тоді, коли планети вирівнюються кожні 26 місяців, тоді як ми можемо запускати космічні апарати на Місяць кожні 10 днів.

До того ж, час подорожі на супутник Землі складає 2 дні, а не 6 місяців. Це означає, що вчені можуть набагато швидше завершити будівництво міста на Місяці, ніж на Марсі.

Тим не менш, SpaceX також прагне побудувати місто на Марсі, та розпочне реалізацію цього плану за 5-7 років.