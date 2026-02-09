Підкорення Марса відміняється? Маск назвав нову глобальну ціль на найближчі 10 років

Засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск оголосив про будівництво міста-колонії на Місяці. На розвиток нового поселення знадобиться менше 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Маска.
"Для тих, хто не знає, SpaceX вже переключила увагу на будівництво міста на Місяці, оскільки ми потенційно можемо досягти цього менш ніж за 10 років, тоді як розвиток Марса зайняв би понад 20 років", - заявив Маск.
Він також підкреслив, що місія SpaceX залишається незмінною: поширити свідомість і життя у земному розумінні на зірки.
За його словами, подорожувати на Марс можливо лише тоді, коли планети вирівнюються кожні 26 місяців, тоді як ми можемо запускати космічні апарати на Місяць кожні 10 днів.
До того ж, час подорожі на супутник Землі складає 2 дні, а не 6 місяців. Це означає, що вчені можуть набагато швидше завершити будівництво міста на Місяці, ніж на Марсі.
Тим не менш, SpaceX також прагне побудувати місто на Марсі, та розпочне реалізацію цього плану за 5-7 років.
Нагадаємо, у серпні ракета Starship від компанії SpaceX, розроблена для міжпланетних перельотів, уперше вийшла в космос і розгорнула супутники після року невдалих запусків та вибухів.
Розрекламована як найбільша і найпотужніша ракета в історії, Starship є ключовим елементом планів компанії з виведення великих партій супутників Starlink на орбіту Землі, а також доправлення людей на Місяць і на Марс у майбутньому.
Зазначимо, що раніше Маск заявив, що SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса "задовго до 2030 року". Також Маск має намір "звозити" японського мільярдера Юсаку Маезаву на Місяць на Starship.