На підконтрольну Україні територію повернулися троє осіб

Так, вдалося повернути доньку та сина з Луганської області, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз'єдналася із донькою.

Крім того, працівники українського Офісу зустрілися з представниками офісу російської уповноваженої з прав людини. Під час зустрічі обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання.

Україна знову висловила максимальну зацікавленість у поверненні своїх громадян додому і продовжує активно працювати над цим.

Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)