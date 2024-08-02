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На подконтрольную Украине территорию вернулись три человека

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть трех человек в рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Так, удалось вернуть дочь и сына из Луганской области, которые уже встретились с мамой. Также на родную землю вернулась женщина, которая воссоединилась с дочерью.

Кроме того, работники украинского Офиса встретились с представителями офиса российского уполномоченного по правам человека. Во время встречи обе стороны обменялись письмами военнопленных по формуле "200 на 200" и обсудили гуманитарные вопросы.

Украина вновь выразила максимальную заинтересованность в возвращении своих граждан домой и продолжает активно работать над этим. 

 

Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)

Возвращение украинских детей

С начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года депортация украинцев в РФ и Беларусь стала массовой практикой.

Возвращение таких детей домой является сложным и длительным процессом. Однако благодаря усилиям украинской власти некоторых из них все же удается вернуть на Родину.

Так, в конце июля в Украину удалось вернуть четырех детей, находившихся во временно оккупированной части Херсонской области.

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