На підконтрольну Україні територію повернулися троє осіб
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох людей в рамках возз'єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.
Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Так, вдалося повернути доньку та сина з Луганської області, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз'єдналася із донькою.
Крім того, працівники українського Офісу зустрілися з представниками офісу російської уповноваженої з прав людини. Під час зустрічі обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання.
Україна знову висловила максимальну зацікавленість у поверненні своїх громадян додому і продовжує активно працювати над цим.
Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)
Повернення українських дітей
З початку повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року депортація українців до РФ та Білорусі стала масовою практикою.
Повернення таких дітей додому є складним і тривалим процесом. Однак завдяки зусиллям української влади деяких з них все ж вдається повернути на Батьківщину.
Так, в кінці липня в Україну вдалось повернути чотирьох дітей, які перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.
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