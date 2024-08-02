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На підконтрольну Україні територію повернулися троє осіб

П'ятниця 02 серпня 2024 14:43
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На підконтрольну Україні територію повернулися троє осіб Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох людей в рамках возз'єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Так, вдалося повернути доньку та сина з Луганської області, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз'єдналася із донькою.

Крім того, працівники українського Офісу зустрілися з представниками офісу російської уповноваженої з прав людини. Під час зустрічі обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання.

Україна знову висловила максимальну зацікавленість у поверненні своїх громадян додому і продовжує активно працювати над цим.

Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)

Повернення українських дітей

З початку повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року депортація українців до РФ та Білорусі стала масовою практикою.

Повернення таких дітей додому є складним і тривалим процесом. Однак завдяки зусиллям української влади деяких з них все ж вдається повернути на Батьківщину.

Так, в кінці липня в Україну вдалось повернути чотирьох дітей, які перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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