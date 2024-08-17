Підказка для автомобілістів: як швидко поділитись техпаспортом у "Дії"

Українці можуть пошерити (поділитися) техпаспортом на авто з іншою людиною онлайн через застосунок "Дія". Процедура займає декілька хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Як пошерити авто через застосунок:
Також з'явилася можливість онлайн скасувати шеринг авто. Послугою можуть скористатися як власник транспортного засобу, так і належний користувач.
Для власника авто потрібно:
Для належного користувача необхідно:
Надаємо, ми розповідали, як продати автомобіль онлайн через "Дію".
Раніше РБК-Україна пояснювало, чи обов'язково навчатися в автошколі, щоб скласти іспити для отримання посвідчення водія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.