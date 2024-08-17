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Подсказка для автомобилистов: как быстро поделиться техпаспортом в "Дії"

Фото: украинцам объяснили, как поделиться техпаспортом в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут пошерить (поделиться) техпаспортом на авто с другим человеком онлайн через приложение "Дія". Процедура занимает несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как пошерить авто через приложение:

  • авторизуйтесь в "Дії";
  • в разделе услуги выбираете "Шеринг авто";
  • выбираете "Поделиться", затем указываете срок, на который будет доступен техпаспорт для другого человека;
  • проверяете свои данные в запросе;
  • когда запрос сформирован, показываете QR-код или посылаете ссылку на запрос человеку, которому хотите передать техпаспорт;
  • человек сканирует QR-код или переходит по ссылке, вводит свои контактные данные и подтверждает с помощью "Дія.Підпис";
  • после этого вы также подписываете этот запрос "Дія.Підпис" и отправляете в сервисный центр МВД.

Также появилась возможность онлайн отменить шеринг авто. Услугой может воспользоваться как владельцем транспортного средства, так и надлежащий пользователь.

Для владельца авто нужно:

  • авторизоваться в "Дії";
  • выбрать "Услуги" - "Шеринг авто";
  • далее - "Отменить шеринг".

Для должного пользователя необходимо:

  • авторизоваться в "Дії";
  • перейти в Меню свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • выбрать "Отказаться от пользования авто" - "Начать";
  • пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

 

 

Предоставляем, мы рассказывали, как продать автомобиль онлайн через "Дію".

Ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

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