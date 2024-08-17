Подсказка для автомобилистов: как быстро поделиться техпаспортом в "Дії"

Украинцы могут пошерить (поделиться) техпаспортом на авто с другим человеком онлайн через приложение "Дія". Процедура занимает несколько минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Как пошерить авто через приложение:
Также появилась возможность онлайн отменить шеринг авто. Услугой может воспользоваться как владельцем транспортного средства, так и надлежащий пользователь.
Для владельца авто нужно:
Для должного пользователя необходимо:
Предоставляем, мы рассказывали, как продать автомобиль онлайн через "Дію".
Ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.