Підірвали колію під час руху військового ешелону. СБУ затримала зрадників

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала диверсійну групу ворога, яка діяла у Рівненській області. Зрадники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) під час руху ешелону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено", - пише СБУ.
Ворожих агентів було затримано "по гарячих слідах". Ними виявились двоє місцевих жителів 30 й 32 років, яких ворог завербував через Telegram. За інструкцією затримані власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із підготовленого схрону.
Фото: СБУ затримала зрадників, які підірвали колію під час руху військового ешелону (t.me/SBUkr)
"Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону. Таким чином ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій", - додає СБУ.
Під час обшуків було вилучено елементи СВП й мобільні телефони із доказами підривної діяльності.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно нейтралізувала мережу агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка шпигувала за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.