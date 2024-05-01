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Підготуйте документи. У центрі Києва працює СБУ, оглядають будинки та машини

Фото: СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва 1 травня (nzl theukrainians org)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ проводить безпекові заходи у центрі Києва у середу, 1 травня. При собі варто мати паспорт, можуть оглядати і транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, СБУ проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій - Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

 

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.
 
"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - додають у відомстві.

Мета заходів

Як зазначають в СБУ, основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.
 
Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.
 
Під час безпекових заходів силовики:

  • ⁠проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Ситуація у Києві

Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося про загрозу проникнення ворожих ДРГ до Києва та про загрози Росії посилити ракетні атаки. У зв'язку з цим на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста було прийнято низку рішень.

А наприкінці квітня у Києві терміново евакуювали дві лікарні на вулиці Богатирській, у тому числі дитячу. Причиною тому стала інформація про можливий удар РФ по цих медустановах.

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КиївСлужба безпеки України