Підготуйте документи. У центрі Києва працює СБУ, оглядають будинки та машини

Так, СБУ проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій - Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.



"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - додають у відомстві.

Мета заходів

Як зазначають в СБУ, основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.



Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.



Під час безпекових заходів силовики: