Подготовьте документы. В центре Киева работает СБУ, осматривают дома и машины

Так, СБУ проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.

"При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", – добавляют в ведомстве.

Цель мероприятий

Как отмечают в СБУ, основной целью мер является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового скопления людей.

Отработки проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, вовлеченными в оборону столицы.

Во время мероприятий безопасности силовики: