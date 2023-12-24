Підготувати, вивчити й відпрацювати. ДСНС розповіла, як не загубити дитину під час зимових свят

Взимку сім'ї з дітьми частіше відвідують вистави, різдвяні ярмарки та торгові центри. Тому важливо знати, як діяти, якщо малеча загубилася, та як уникнути таких ситуацій.

"Найголовніше - підготуватися, вивчивши й відпрацювавши алгоритм дій", - наголосили рятувальники.

Для убезпечення дітей та спокою дорослих, працівники ДСНС підготували ряд правил, щоб спокійно відвідувати громадські місця з дитиною.

Алгоритм дій:

вивчіть із дитиною її ім’я, прізвище, номери телефонів батьків та адресу;

зробіть разом браслетик із цими даними, адже у стресовій ситуації дитина може все забути;

прикріпіть бірку з інформацією про дитину до одягу, який вона ніде не залишить. Наприклад, до светра чи штанців, але не до речей, які можна зняти й забути, як-от рюкзака чи куртки;

за можливості, придбайте розумний годинник із GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо малеча вийде за межі встановленої геолокації;

одягайте дитину в яскраве і фотографуйте перед виходом. Так вам буде легше побачити її в натовпі, а знімок збільшить шанси, що перехожі її впізнають.

навчіть дитину зупинятися на місці, чекати на вас і голосно кликати, якщо вона загубилася;

покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою: поліцейські, рятувальники, охоронці, продавці магазинів, а також перехожі з дітьми.

дитина має знати, що нікуди не можна йти з чужою людиною, щоб їй там не говорили та обіцяли.

Нагадаємо, раніше ми писали, поради для батьків, які загубили дитину.

РБК-Україна також повідомляло, як правильно поводитися з дітьми перед і під час евакуації.

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