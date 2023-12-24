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Подготовить, изучить и отработать. ГСЧС рассказала, как не потерять ребенка во время зимних праздников

Фото: ГСЧС рассказала, как не потерять ребенка во время зимних праздников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время зимних праздников родители с детьми чаще посещают людные места. В связи с этим необходимо знать, как подготовить ребенка, чтобы он не потерялся в толпе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Зимой семьи с детьми чаще посещают представления, рождественские ярмарки и торговые центры. Поэтому важно знать, как действовать, если малыши потерялись, и как избежать таких ситуаций.

"Самое главное - подготовиться, изучив и отработав алгоритм действий", - подчеркнули спасатели.

Для обеспечения безопасности детей и спокойствия взрослых работники ГСЧС подготовили ряд правил, чтобы спокойно посещать общественные места с ребенком.

Алгоритм действий:

  • изучите с ребенком его имя, фамилию, номера телефонов родителей и адрес;

  • сделайте вместе браслетик с этими данными, ведь в стрессовой ситуации ребенок может все забыть;

  • прикрепите бирку с информацией о ребенке к одежде, которую она нигде не оставит. Например, к свитеру или штанишкам, но не к вещам, которые можно снять и забыть, например рюкзака или куртки;

  • по возможности, приобретите умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: она даст знать, если малыши выйдут за пределы установленной геолокации;

  • одевайте ребенка в яркое и фотографируйте перед выходом. Так вам будет легче увидеть ее в толпе, а снимок увеличит шансы, что прохожие узнают ее.

  • научите ребенка останавливаться на месте, ждать вас и громко звать, если он потерялся;

  • покажите людей, к которым можно обращаться за помощью: полицейские, спасатели, телохранители, продавцы магазинов, а также прохожие с детьми.

  • ребенок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, чтобы ему там не говорили и обещали.

Напомним, ранее мы писали, советы для родителей, потерявших ребенка.

РБК-Украина также сообщала, как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации.

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