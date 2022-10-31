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Підготовлений до другого читання бюджет-2023 подали до Ради

Фото: Верховна рада отримала проект бюджету наступного року (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України подав до Верховної ради підготовлений до другого читання законопроект про державний бюджет на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, підготовлений до другого читання законопроект сьогодні був затверджений на сьогоднішньому засіданні уряду.

Зазначимо, цього року буде скорочена процедура ухвалення держбюджету. Зокрема, не буде третього читання, а друге (фінальне), як очікується, відбудеться на третьому тижні листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів підготував законопроект про бюджет до другого читання, а також пояснив, що змінилося. Зокрема, витрати на оборону наступного року становитимуть понад 1 трлн гривень, що становить рекордні 18% ВВП.

Крім того, зростуть витрати на пенсії та на заходи щодо відновлення зруйнованих війною об'єктів.

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