RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подготовленный ко второму чтению бюджет-2023 подали в Раду

Фото: Верховная рада получила проект бюджета на следующий год (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины подал в Верховную раду подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, подготовленный ко второму чтению законопроект был сегодня утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

Отметим, в этом году будет сокращенная процедура принятия госбюджета. В частности, не будет третьего чтения, а второе (финальное), как ожидается, пройдет на третьей неделе ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров подготовил законопроект о бюджете ко второму чтению, а также объяснил, что изменилось. В частности, расходы на оборону в следующем году составят более 1 трлн гривен, что составляет рекордные 18% ВВП.

Кроме того, вырастут расходы на пенсии и на мероприятия по восстановлению разрушенных войной объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГосбюджетВерховная рада