Подготовленный ко второму чтению бюджет-2023 подали в Раду

Кабинет министров Украины подал в Верховную раду подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2023 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, подготовленный ко второму чтению законопроект был сегодня утвержден на сегодняшнем заседании правительства.
Отметим, в этом году будет сокращенная процедура принятия госбюджета. В частности, не будет третьего чтения, а второе (финальное), как ожидается, пройдет на третьей неделе ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров подготовил законопроект о бюджете ко второму чтению, а также объяснил, что изменилось. В частности, расходы на оборону в следующем году составят более 1 трлн гривен, что составляет рекордные 18% ВВП.
Кроме того, вырастут расходы на пенсии и на мероприятия по восстановлению разрушенных войной объектов.
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