Подготовка к зиме. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в сети

Подготовка к зимнему периоду во время войны является важным вопросом для многих граждан. Учитывая это, правоохранители рассказали украинцам, как избежать мошеннических схем в сети и уберечь свои деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

Что известно о новой мошеннической схеме

Согласно информации МВД, подготовку к зимнему периоду мошенники используют в своих целях. Учитывая это, правоохранители рассказали об одной из мошеннических схем в сети, которую разоблачили недавно полицейские Никополя.

Так, аферист размещал в социальных сетях объявления о продаже несуществующих зарядных станций. При этом условием покупки была предоплата в размере 5 000 грн.

"В результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере семь человек, которые перевели средства за товар, который так и не получили. Сейчас аферисту сообщили о подозрении", - уточнили в пресс-службе МВД.

Предупреждение о мошенничестве (иллюстрация: facebook.com/mvs.gov.ua)

Как уберечь свои кошельки от мошенников

Украинцам напомнили о том, что уберечься от мошенников во время покупок в интернете можно - учитывая несколько важных нюансов:

покупать только в проверенных магазинах с реальными отзывами

не доверять слишком низким ценам или слишком выгодным, на первый взгляд, предложениям

не перечислять деньги вперед - выбирать наложенный платеж

"Будьте осторожны и заботьтесь о своей безопасности", - подытожили в МВД.

Пост МВД Украины (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)