Подготовка к зиме. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в сети
Подготовка к зимнему периоду во время войны является важным вопросом для многих граждан. Учитывая это, правоохранители рассказали украинцам, как избежать мошеннических схем в сети и уберечь свои деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.
Что известно о новой мошеннической схеме
Согласно информации МВД, подготовку к зимнему периоду мошенники используют в своих целях. Учитывая это, правоохранители рассказали об одной из мошеннических схем в сети, которую разоблачили недавно полицейские Никополя.
Так, аферист размещал в социальных сетях объявления о продаже несуществующих зарядных станций. При этом условием покупки была предоплата в размере 5 000 грн.
"В результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере семь человек, которые перевели средства за товар, который так и не получили. Сейчас аферисту сообщили о подозрении", - уточнили в пресс-службе МВД.
Предупреждение о мошенничестве (иллюстрация: facebook.com/mvs.gov.ua)
Как уберечь свои кошельки от мошенников
Украинцам напомнили о том, что уберечься от мошенников во время покупок в интернете можно - учитывая несколько важных нюансов:
- покупать только в проверенных магазинах с реальными отзывами
- не доверять слишком низким ценам или слишком выгодным, на первый взгляд, предложениям
- не перечислять деньги вперед - выбирать наложенный платеж
"Будьте осторожны и заботьтесь о своей безопасности", - подытожили в МВД.
Пост МВД Украины (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
Другие мошеннические схемы
Напомним, ранее мы рассказывали о новом "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные
По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.
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