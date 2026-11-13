Підготовка до зими та енергетична стійкість: Зеленський зустрівся з мерами

Україна готується до зими на тлі російських ударів по критичній та транспортній інфраструктурі. Особливо важливою є координація дій з цього приводу місцевої влади і органів управління державою вищого рівня.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram, повідомляє РБК-Україна.
Президент провів першу подібну зустріч з міськими головами різних українських міст:
"Також були виконувачі обовʼязків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, виконавчий директор Асоціації міст України та президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради", - каже Зеленський.
За словами президента, це була перша зустріч у такому форматі діалогу, тепер ці заходи будуть регулярними.
Зеленський зауважив, що пріоритетом є підготовка міст і громад до зимового періоду.
"Енергетика, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв’язку та допомога нашим людям - усе це потрібно захищати, відновлювати, забезпечувати. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути", - каже він.
Мери обговорювали з главою держави реакцію на ці виклики на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади.
"Ключове - щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення", - зазначив президент.
Також на зустрічі обговорили:
"Головне - працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства та нашої держави. Дякую кожному, хто саме так діє", - зазначив Зеленський.
Раніше РБК-Україна писало, що відновлення після російських ударів у Сумській та Київській областях надто повільне, каже Зеленський.
За його словами, вже визначили, як виправити ситуацію.
Крім того, внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині. У столиці 7 листопада була надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням, через це проблеми виникли і з теплом та водою.