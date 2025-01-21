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Підготовка до замаху першого заступника голови МОЗ: підозрюваним обрали запобіжний захід

Фото: Сергій Дубров, перший заступник голови Міністерства охорони здоров'я (moz.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Підозрюваним у підготовці до замаху на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Сергія Дуброва обрали запобіжні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Обидвом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу

Підготовка до замаху на Дуброва 

Вчора, 20 січня, Національна поліція України заявила про викриття чоловіка й жінки, які готували замах на першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

Згідно з даними слідства, мова йде про двох мешканців Київської області: 36-річного чоловіка й 29-річну жінку. 

Протягом кількох місяців підозрювані стежили за Дубровим та винайняли квартиру у тому ж житловому комплексу. Зокрема вони регулярно змінювали транспортні засоби, щоб залишатись непоміченими й тренувались стріляти у тирі. 

Обидвох було затримано під час спроби купити пістолет. 

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниОфіс Генпрокурора