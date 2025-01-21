Подготовка к покушению на первого заместителя главы Минздрава: подозреваемым избрали меру пресечения

Подозреваемым в подготовке к покушению на первого заместителя главы Министерства здравоохранения (Минздрава) Сергея Дуброва избрали меры пресечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.
Вчера, 20 января, Национальная полиция Украины заявила о разоблачении мужчины и женщины, которые готовили покушение на первого заместителя главы Минздрава Сергея Дуброва.
Согласно данным следствия, речь идет о двух жителях Киевской области: 36-летнем мужчине и 29-летней женщине.
В течение нескольких месяцев подозреваемые следили за Дубровым и снимали квартиру в том же жилом комплексе. В частности они регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными и тренировались стрелять в тире.
Оба были задержаны при попытке купить пистолет.
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