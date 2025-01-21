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Подготовка к покушению на первого заместителя главы Минздрава: подозреваемым избрали меру пресечения

Фото: Сергей Дубров, первый заместитель главы Министерства здравоохранения (moz.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Подозреваемым в подготовке к покушению на первого заместителя главы Министерства здравоохранения (Минздрава) Сергея Дуброва избрали меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

Подготовка к покушению на Дуброва

Вчера, 20 января, Национальная полиция Украины заявила о разоблачении мужчины и женщины, которые готовили покушение на первого заместителя главы Минздрава Сергея Дуброва.

Согласно данным следствия, речь идет о двух жителях Киевской области: 36-летнем мужчине и 29-летней женщине.

В течение нескольких месяцев подозреваемые следили за Дубровым и снимали квартиру в том же жилом комплексе. В частности они регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными и тренировались стрелять в тире.

Оба были задержаны при попытке купить пистолет.

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Министерство здравоохранения УкраиныОфис Генпрокурора