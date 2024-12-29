ua en ru
Вс, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Подготовка к выборам в Сирии может занять до четырех лет, - лидер повстанцев

Сирия, Воскресенье 29 декабря 2024 19:14
UA EN RU
Подготовка к выборам в Сирии может занять до четырех лет, - лидер повстанцев Фото: подготовка к проведению выборов в Сирии может занять до четырех лет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Подготовка к проведению президентских выборов в Сирии может занять до четырех лет. Для начала несколько лет уйдет на написание конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что разработка новой конституции может занять до трех лет. Он также сказал, что сирийцам понадобится около года, чтобы увидеть кардинальные изменения.

Кроме того, по словам аль-Шараа, группировка "Хаят Тахрир аш-Шам", которая участвовала в свержении режима Башара Асада, будет распущена на конференции национального диалога.

Новый сирийский лидер также надеется, что американская администрация отменит санкции, которые были ранее наложены на Сирию из-за правления режима Асада.

Падение режима Асада

Несколько недель назад повстанцы свергли режим диктатора Башара Асада в Сирии. Сам Башар Асад сбежал в Россию. Заметим, что Москва заявила, что диктатор якобы добровольно передал власть.

Зато Россия на фоне событий в Сирии выводит свои корабли с морских баз, а также перебрасывает остатки вооружения с баз, в том числе и на территории Ливана.

В Украине сейчас не исключают восстановления дипломатических отношений с новым правительством Сирии.

В частности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила в Сирию 500 тонн пшеничной муки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Сирии
NEWS
Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря
Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта