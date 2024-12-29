Подготовка к выборам в Сирии может занять до четырех лет, - лидер повстанцев

Подготовка к проведению президентских выборов в Сирии может занять до четырех лет. Для начала несколько лет уйдет на написание конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что разработка новой конституции может занять до трех лет. Он также сказал, что сирийцам понадобится около года, чтобы увидеть кардинальные изменения.

Кроме того, по словам аль-Шараа, группировка "Хаят Тахрир аш-Шам", которая участвовала в свержении режима Башара Асада, будет распущена на конференции национального диалога.