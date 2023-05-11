UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підготовка українських військових Канадою та Латвією: Резніков розповів про новий проект

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Канадські та латиські інструктори наступного тижня почнуть готувати у Латвії молодших офіцерів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Мої канадські та латвійські колеги Аніта Ананд та Інара Мурнієце запустили новий амбітний проект з навчання хоробрих українських молодших офіцерів у Латвії", - зазначив глава Міноборони.

За його словами, молодші офіцери опанують процес планування та командування, координації маневрів, ведення розвідки і не тільки.

"Я вірю, що канадські та латвійські інструктори зроблять усе можливе, щоб наші воїни навчилися боротися та перемагати. Навчання є ключем до успіху", - додав міністр.

Нагадаємо, ще вчора, 10 травня, міністр оборони Канади Аніта Ананд розповіла, що канадські та латвійські інструктори почнуть навчати українських військових у Латвії з наступного тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниЛатвіяКанадаОлексій РезніковДопомога Україні