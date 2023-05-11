Підготовка українських військових Канадою та Латвією: Резніков розповів про новий проект

Канадські та латиські інструктори наступного тижня почнуть готувати у Латвії молодших офіцерів ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.
"Мої канадські та латвійські колеги Аніта Ананд та Інара Мурнієце запустили новий амбітний проект з навчання хоробрих українських молодших офіцерів у Латвії", - зазначив глава Міноборони.
За його словами, молодші офіцери опанують процес планування та командування, координації маневрів, ведення розвідки і не тільки.
"Я вірю, що канадські та латвійські інструктори зроблять усе можливе, щоб наші воїни навчилися боротися та перемагати. Навчання є ключем до успіху", - додав міністр.
Нагадаємо, ще вчора, 10 травня, міністр оборони Канади Аніта Ананд розповіла, що канадські та латвійські інструктори почнуть навчати українських військових у Латвії з наступного тижня.
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