Підготовка українських військових Канадою та Латвією: Резніков розповів про новий проект

"Мої канадські та латвійські колеги Аніта Ананд та Інара Мурнієце запустили новий амбітний проект з навчання хоробрих українських молодших офіцерів у Латвії", - зазначив глава Міноборони.

За його словами, молодші офіцери опанують процес планування та командування, координації маневрів, ведення розвідки і не тільки.

"Я вірю, що канадські та латвійські інструктори зроблять усе можливе, щоб наші воїни навчилися боротися та перемагати. Навчання є ключем до успіху", - додав міністр.