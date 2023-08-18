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Генерал Бундесверу назвав пріоритети при навчанні ЗСУ в країнах НАТО

Фото: генерал-лейтенант Андреас Марлоу (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Підготовка сержантів та офіцерів хвилює Україну найбільше. Тому на полігонах у ЄС саме це навчання є пріоритетом.

Про це заявив генерал-лейтенант Бундесверу Андреас Марлоу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Україна змінила пріоритети під час навчання своїх військових у ЄС

"Через вісімнадцять місяців після вторгнення Росії в лютому 2022 року запити України змінилися з первісної потреби в навчанні оборонній тактиці та способах ведення бойових дій у міських районах", - йдеться у заяві.

Генерал уточнив, що Підготовка сержантів та офіцерів - це те, що зараз хвилює українців найбільше. 

"Професійні солдати ведуть цю війну вже півтора року, і багато хто загинув або був поранений - тому їм потрібен свіжий запас воєначальників", - сказав Марлоу.

Leopard 1 для ЗСУ 

У січні західні країни зобов'язалися відправити Україні кілька десятків сучасних танків Leopard 2, які є дефіцитними в більшості армій. 

Намагаючись знайти важчу броню для Києва, вони пізніше також звернулися до старіших танків Leopard 1.

Цей танк існує з 1960-х років, але Україна отримає більш просунуту версію, яка була стандартною наприкінці 1980-х років.

Генерал Бундесверу бачить плюси в постачанні цих танків Україні

Надати такі танки Україні, як і раніше, має сенс, попри його вік, сказав Марлоу. Він і сам тренувався на Leopard 1 у 1982 році, коли вступив на службу в Бундесвер.

"Ви знаєте, що росіяни також не можуть більше використовувати свої останні моделі, оскільки у них більше втрат, ніж в українців", - сказав генерал.

Він уточнив, що Leopard 1 має перевагу перед російськими танками, такими як Т-72, Т-64 і Т-55, завдяки наявності приладу нічного бачення, способу стабілізації основної гармати і її рухливості.

За його словами, українські війська прибули до Німеччини з найрізноманітнішим рівнем досвіду, від зовсім новачків до досвідчених танкістів, які на своїх радянських моделях Т-80 і Т-64 вже були на передовій, зокрема в Бахмуті.

Навчання українських військових у Європі

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

У лютому повідомлялось, що Європейський союз збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців.

У липні стало відомо, що навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України. З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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