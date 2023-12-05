Підготовка пілотів F-16. Зеленський обговорив із главою МЗС Нідерландів потреби ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот обговорив пріоритетні потреби Сил оборони. Серед них - навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 та посилення ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Глава держави провів з нідерландським міністром "змістовну зустріч" та висловив вдячність країні за підтримку України

"Ми вдячні за конкретні й сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також досягнути успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору", - зазначив Зеленський.

Глава держави поінформував про актуальну ситуацію на фронті та про стратегічні цілі захисників України у відбитті повномасштабної агресії РФ.

На зустрічі також було обговорено пріоритетні потреби Сил оборони. Насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм та боєприпасів, а також підготовки пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів.

Що ще обговорили

На зустрічі Зеленського та глави МЗС Нідерландів також порушувалася тема функціонування альтернативного "зернового коридору" та посилення його захисту.

Особливу увагу сторони приділили реалізації Української формули світу, зокрема підготовці 4-ї зустрічі на рівні радників з питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту світу.

Зеленський та Брейнс Слот обговорили подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Також було зосереджено увагу на питанні європейської інтеграції України та підготовці до грудневого засідання Євроради.

Підтримка України від Нідерландів

Нідерланди після початку широкомасштабного вторгнення РФ надають Україні не лише оборонну, а й економічну допомогу.

Нещодавно Амстердам оголосив про передачу нового пакету військової допомоги, до якого увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

Раніше також глава МЗС Нідерландів Ганке Брейнс Слот заявила, що країна оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України наступного року.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку саме очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає не менше 61 літака з Данії та Нідерландів.

За даними Politico, українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і 25 жовтня вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

Додамо, що 7 листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що перші F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року.