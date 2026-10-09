Підготовка Києва до зими відновиться: уряд частково розблокував гроші міста

Зазначається, що держава розблокувала платежі за окремими проєктами Плану енергостійкості Києва.

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"Це надзвичайно важливий крок. Адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року", - йдеться у повідомленні КМДА.

Насамперед, мова йде про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об’єктів водопровідного господарства.

В мерії також зазначили, що через блокування урядом коштів місцевих громад були призупинені низка проєктів з підготовки Києва до зими.

Зокрема, на етапі активної реалізації були призупинені проєкти, пов’язані з транспортуванням обладнання, яке виробляється за кордоном.