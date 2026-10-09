Подготовка Киева к зиме возобновится: правительство частично разблокировало деньги города

Отмечается, что государство разблокировало платежи по отдельным проектам Плана энергостойкости Киева.

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"Это чрезвычайно важный шаг. Ведь замораживание платежей негативно повлияло на темпы выполнения критически важных инфраструктурных проектов, которые должны были быть завершены до конца года", - говорится в сообщении КГГА.

Прежде всего, речь идет о резервном теплоснабжении, строительстве когенерационных станций, бесперебойном питании объектов водопроводного хозяйства.

В мэрии также отметили, что из-за блокирования правительством средств местных общин были приостановлены ряд проектов по подготовке Киева к зиме.

В частности, на этапе активной реализации были приостановлены проекты, связанные с транспортировкой оборудования, производимого за границей.